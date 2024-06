AK Parti Milletvekili Haluk İpek’ten DEM Parti’ye ‘kayyum’ tepkisi!

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını, Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirmişti.Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması sonrası DEM Parti ile CHP'den tepki açıklamalar gelmişti.Meclis'te yaşanan 'kayyum' eylemlerine AK Parti Milletvekili Haluk İpek tepki gösterdi. Haluk İpek açıklamasında, “Aslında Hakkari'de belediye başkanının şuan da ceza nedeniyle tutuklanması ve kayyum tayini, esasen toplumdan, toplumun görmediği bir şekilde oynanan bir orta oyunudur. Bunu ilk defa Hatip Dicle ile Diyarbakır milletvekiliyken denediler. Ne yaptılar? Hatip Dicle, seçilme yeterliliğini kaybettikten 22 gün sonra milletvekilliğine müracat ettirdiler. Sonra, Hatip Dicle 67 bin, Oya Eronat da 37 bin oy aldı. Seçilme yeterliliğini yitirmişti, hatta mazbatasını o gün orada bulunan seçim komisyon başkanı vermek istedi ama mazbatayı YSK iptal etti. Yani burada, bu işi tezgahlayan ve bu orta oyununu yapanlar biliyorlardı ki Hatip Dicle seçilme yeterliliğini kaybetmişti ama orada büyük bir ‘demokrasi ihlal ediliyor' diye, oradaki toplumu galeyana getirmek için bir senaryo yazdılar ve millete de yutturdular. Aynı durum Can Atalay olayında da söz konusu. Can Atalay 2013'te işlediği bir eylemle yargılanıyordu. Bu dosya 10 yıl bekledi, milletvekili seçildikten sonra siyaset kurumunun önüne böyle bir problem koyuldu. Türkiye, sanki demokrasiye karşı, seçilenlere karşıymış gibi bir senaryo oynatıldı ve bu bir orta oyunuydu. Aslında Can Atalay'ın ceza alacağını bilenler, onu milletvekili adayı yapmıştı. Aynı konu Van seçimlerinde de söz konusu olmuştu. Van'da seçilme yeterliliğini kaybetmiş birini aday olarak gösterdiler ve sonunda böyle bir problem çıkacağını biliyorlardı. Bu senaryo şuan da Hakkari ile ilgili, kazanan belediye başkanı ile ilgili... Bu kişi ile ilgili bir soruşturma var, yargılanıyor ve mahkum olacağı belli. Bunun mahkum olacağını bile bile aday yaparak bugünkü siyaset ortamını meydana getiriyorlar ve siyaset kurumunun önüne sanki burada birileri demokrasiye karşıymış gibi bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Herkesin sorması gereken durum şu; Hakkari'de seçilen belediye başkanı neden yargılanıyor? PKK terör örgütü ile nasıl bir irtibatı vardı? Neden ceza alıyor? Bunun ceza alacağını bilenler onu neden aday gösteriyor? Türkiye'de siyaseti bu şekilde gerilim ortamına taşımak taammüden yapılmış bir plandır, bir orta oyunudur ve oynanmaktadır. Şuan da mecliste, meclis kürsüsünde burayı işgal edenler orta oyununun bir parçasıdır, siyasi partilerin bir kısmı orta oyununun bir parçasıdır. Türkiye'nin imajını zedelemek için yapılan taamüden girişimlerdir.” şeklinde konuştu.