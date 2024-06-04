15 ilde Sibergöz-43 operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri paylaştı; 15 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-43” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.* Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.MUĞLA:- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Muğla merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda;- Sosyal medya uygulamaları üzerinden "Kiralık Bungalov" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen "Şimşek Çetesi" üyesi 32 şüpheli yakalandı.MANİSA VE ANTALYA:- Manisa ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; “Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Manisa ve Antalya merkezli İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda;- Yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.* Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- 2 adet ruhsatsız tabanca,- 147 adet tabanca mühimmatı,- Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile- Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle