Ekipler sahada! Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Bakanlık göz açtırmadı...

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin arttığı Kurban Bayramı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van, Sakarya, Muğla, Denizli ve Eskişehir'de marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, kentteki market denetimlerine ilişkin olarak, "Fiyat etiketlerinde, üretim yeri, ürünün ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." dedi.İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde, ürünlerin son 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Ekipler, kent merkezi yanında turistik ilçelerde de denetim gerçekleştirdi.Aydın'da ekipler, Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde ürün fiyatlarını karşılaştırdı, sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin künye bilgilerini Hal Kayıt Sistemi'nden sorguladı.Balıkesir Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ve beraberindeki ekip de Üçpınar Caddesi'ndeki bazı marketleri denetledi.Pehlivan, denetimleri her gün yaptıklarına dikkati çekerek, "Hem rutin denetim yapıyor hem de şikayet üzerine marketlere giderek denetim gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz nedeniyle marketlerde iyileşme yaşandığını görüyoruz. Marketlerdeki etiket sistemine düzen getirilmiş oldu." diye konuştu.Antalya Ticaret Müdürü Halil Özşahan da kentin tüm ilçelerinde denetim yaptıklarını belirterek, "Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyor, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyor." dedi.