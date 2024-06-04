İslam Memiş'ten '6-7' Haziran' uyarısı geldi! Şu anki rakamlar...

'Haziran ayının ilk haftasındayız. Bu hafta neleri takip edeceğiz? Beklentilerimi paylaşacağım' diyen İslam Memiş, perşembe ve cuma gününe dikkat çekerek tahminlerini takipçileriyle paylaştı:'Borsa İstanbul 10 bin 454 puanda. Geçen haftayı 10 bin 400 puandan tamamlamıştı. Bu hafta yine 10 bin 400 - 10 bin 700 puan aralığını takip edeceğim. Satış yönlü baskılanma devam ediyor.32.20 kuruş dolar, 34.94 kuruş euro/TL var. Euro dolar paritesi de 1.0841'de. Burada baskılanma devam ettiği için döviz kurlarının sakin seyirde işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz.Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Faiz indirimi yapacak olan bir Avrupa Merkez Bankası karşımızda olacak. Euro/dolar paritesinde sert dalgalanma olabilir. Bakalım faiz kararından önce 1.07 destek seviyesi test edilecek mi?'İslam Memiş, altın ve gümüş tahminlerini şöyle sıraladı:Altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın bayrama kadar devam edeceğini, ons altında 2300 devamında 2280'e kadar geri çekilmenin devam edeceğini bekliyorum. Ons altın 2331 dolarda. Bu hafta 2300-2350 doları takip edeceğim. 2300 altına sarkarsa 2280 dolar gibi güçlü bir destek seviyesi var. Yıl içinde 2600 dolar beklentimiz devam ediyor. Yılın son çeyreğinde altın fiyatları yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek.Gram altın yine ons altını takip ediyor. Ons nereye gram altın oraya. 2415 - 2420 lira aralığında. Yukarıda 2450 lira var. Burada geziniyor. Soru basit, altın alma zamanı geldi mi? Evet. Bayrama kadar süreçte bu işi bitirmekle alakalı yorumlarım geçerliliğini koruyor.Gümüşün ons fiyatında 29.50 dolar destek seviyesini takip edeceğim. 1 dolarlık bir düşüş alanı var. Yukarıda 31.50 direnci var. Gram gümüş 31 lira 47 kuruş. Burada 30 lira beklentim devam ediyor, düşüşle alakalı. Bu hafta boyunca gümüş ve altında baskılanma devam eder.TÜİK enflasyonu açıkladı. Beklenen bir yükselişti. Ekonomi yönetimi ve piyasalar için sürpriz bir veri gelmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek, 'en kötüsü geride kaldı, sert düşüş bekliyoruz' dedi. Eylülde 40'lı rakamları görebiliriz. Yüzde 50 aşağısıyla ilgili beklenti var, umarım gerçekleşir. Memur ve memur emeklileri de yüzde 20'lik bir zam bekliyor.Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. İndirim güçlü. Faiz indirirse gelişmiş ülkeler arasında ilk faiz indiren merkez bankası olacak. Cuma günü de ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi var. Nasıl bir hamle yapar ipucu aranacak. Dolar endeksi için de önemli cuma günü. Küresel piyasalar için oldukça önemli olacak.