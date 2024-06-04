Kahraman pilotlardan büyük fedakarlık: Tarlada çalışan işçi Kayseri'deki kaza anını anlattı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. düşüş nedeni henüz bilinmeyen uçakta yangın çıktı.Uçak kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;'Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kazada iki pilotumuz şehit olmuştur' ifadelerine yer verildi.Kazada şehit düşen pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in birkaç gündür aynı bölgede eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.Eğitim uçağının düştüğü Hasan Arpa Mahallesi sakinlerinden Yusuf Yavrum, eğitim uçağının bir kaç gündür aynı bölgede uçuş yaptığını belirterek 'Bugün uçak evimin üzerinden geçti. O esnada dışarıya çıktım. Daha sonra uçağın tarlaya düştüğünü gördüm. Ses çok şiddetliydi. Yardım için gittik ama uçak yanıyordu' dedi.Tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için de uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.Tarlada çalışan Salih İçer, 'Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi.' dedi.Kayseri'de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili kaza kırım ekibi olay yerinde çalışmalarına başlarken Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ise iki pilotun şehit düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlattı.Adli tıp uzmanlarının da inceleme yaptığı kaza mahalline girişler yasaklandı.Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için havalandıktan sonra tarlaya düşen uçaktaki yangının söndürülmesinin ardından pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in naaşları ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Pilotlar yapılacak olan otopsinin ardından memleketlerine uğurlanacak. Pilotlardan birinin Manisa diğeri ise Eskişehir'de toprağa verilecek. Şehit pilotlar için Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında tören düzenlenecek.