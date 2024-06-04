Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık