Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 40°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 39°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 36°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 37°CParçalı bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık