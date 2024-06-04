Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.Zonguldak'ta TTK'ya bağlı Gelik Müessesesi'nde meydana gelen, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a kurtarma ekipleri ulaştı.ÇIKARILDIKTAN SONRA ARKADAŞI İÇİN ÇABALADIHafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. 2 işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.İŞÇİLERDEN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİşçiler, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.