İZSU’nun açıklamasına AK Partili Kaya’dan tepki: En son ne zaman musluktan su içtiniz?

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İZSU Genel Müdürlüğü'nün çeşme suyunun içilebileceğine yönelik duyurusunu hedef aldı.BU İŞİN ŞAKASI YOKTURKaya'nın açıklaması şöyle: 'Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, su ve kanalizasyon sistemleri insan sağlığını doğrudan etkileyen unsurlardandır. Yerel yönetimlerin su temini ve atık su yönetimi planlamalarında ciddi, tutarlı, gerçekçi ve bilimsel yaklaşımda bulunmaları gerekmektedir. Bu işin şakası yoktur! Su kaynaklarını verimli kullanan, iklim değişikliğine dirençli, sağlıklı bir altyapıya sahip bir İzmir için stratejiler geliştirmek yerine, tribünlere oynayan söylemlerde bulunmak kamu yönetimi sorumluluğu ile bağdaşmamaktadır İzmirliler'e 'Musluklarından akan suyu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz' tavsiyesinde bulunanlar, acaba kendileri en son ne zaman musluktan akan suyu içtiler! Gerçek şudur ve oldukça nettir ki, İzmir'imizin şebeke altyapısı oldukça eski ve son derece sağlıksız.Ayrıca, konu 'su ve atık yönetimi' olunca konuşmamız gereken başka konular da var. Suyun, çıkış noktasından varış noktasına kadar yüzde 30'a yakını yer altında kayboluyor. Her yıl 1.5 milyar liraya yakın kayıp-kaçak su bedeli İzmirli hemşehrilerimizin sırtına yükleniyor. 2024 yılına gelmişiz, Türkiye'de vahşi çöp depolama yapan tek Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir olduğunu üzülerek görüyoruz. İzmir'de, yeterli modern çöp deponi ve katı atık bertaraf tesisleri olmadığı için, uzun yıllardır çöpler belediyeler tarafından gelişigüzel bir şekilde yüzeysel su kaynakları civarına, ormanlık alanlara ve yol kenarına atılıyor. Katı atıkların bu gelişigüzel bertarafı yüzünden, kentimizde çevresel açıdan su, arazi ve hava kirliliği problemleri tehlikeli seviyelere gelmiş durumda.' İfadelerini kullandı.SU KALİTESİ ÇOK KÖTÜ SEVİYEDEİzmir'in içme, kullanma ve tarımsal sulama amaçlı su kaynakları olan Gediz, Küçük Menderes, Kuzey Ege Havzalarında su kalitesinin en kötü seviyelerde olduğuna dikkat çeken Kaya: 'Buralar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli arıtma tesislerini yapmadığı için maalesef kirlenmeye devam ediyor. İzmir'deki altyapı yetersizlikleri, su kayıplarının dışında, taşkınlar ve Körfez'de koku problemi olarak karşımıza çıkıyor. İzmir'de kanalizasyon ile yağmur suyu kanallarının ayrıştırılmasının acilen tamamlanması gerekiyor. Kent genelinde 5 bin kilometre olması gereken ayrışmış hat, sadece 700 kilometre uzunluğunda!Çözüm bekleyen sorunlara hiç değinmeden, İzmirliler'in aklıyla alay eden türden açıklamalarda bulunmak yeni bir adet değil, bunu biliyoruz. Sn. Soyer'in de tarzı aynen böyleydi.' Dedi.İSİMLER DEĞİŞİYOR AMA YÖNETİM ANLAYIŞI DEĞİŞMİYORAçıklamasına; 'CHP'de isimler değişiyor ama yönetim anlayışı değişmiyor.' Diye devam eden Kaya: 'İzmir'i sel alır, Sn. Soyer 'sünger şehir' derdi. Körfez'in kokusu burunları sızlatır, kirlilikten göz gözü görmez, Sn. Soyer 'yakında yüzeceğim, göreceksiniz' derdi. Sn. Soyer'in yolundan gidiyorsunuz, bakalım nereye varacaksınız, hep birlikte göreceğiz' ifadelerini kullandı.