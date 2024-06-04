Dini değerlerimizi aşağıladı! Eskişehir'de büyük skandal

Dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde bulunan Beyazıt Camii'ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde bulunan Reşadiye Camii'ne girerek içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.'yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.