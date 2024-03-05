İstanbullu asansör dahi kullanamıyor: Metro istasyonlarında umutsuz bekleyiş...

İstanbul 5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor.Bu sürede ilerleme kaydedemeyen İstanbul, yaşanan sorunlarla da vatandaşların hayatını çileye çeviren bir şehir haline geldi.Yanan ve bozulan otobüs ile metrobüslere bu defa ise asansörler eklendi. Kendisini 'metro fatihi' ve 'atom karınca' olarak ilan eden İmamoğlu, vatandaşları bir kez daha mağdur etti.Metrodan çıkan vatandaşlar, asansör önünde dakikalarca bekledi. Ancak asansörün çalışmaması vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Asansörden umudunu kesen vatandaşlar, merdivenlere yöneldi. O sırada yürüyen merdivenlerin de çalışmadığı görüldü. Yürüyen merdivenlerin de çalışmamasıyla birlikte hem yaşlı hem de çocuklu olan vatandaşlar, normal merdivenlere yönelmek zorunda kaldı.'Beklemeyin...'O sırada bir vatandaşın asansörü bekleyenler için, 'Beklemeyin çalışmıyor, çalışmaz' demesi dikkati çekti.