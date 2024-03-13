Deprem haberleri peş peşe! 3 ilimiz de sallandı...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklündeki depremin ardından süren artçılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Son olarak Biga'da deprem oldu. Dün akşam saat 22.59 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu.Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler bölge halkını paniğe soktu. Bölgede artçı depremler devam ederken, AFAD'dan açıklama geldi.Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.Akdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler korkuttu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.