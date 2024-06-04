Sözleri farklı eylemleri farklı! Mansur Yavaş'ın rezillikleri bitmiyor: Köpek yasası yaklaştı, köpekler yeni aklına geldi

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağı hazırlandı ve bu yasa hızla hayata geçmeye hazırlanıyor. Sokak köpekleri için sözde çözüm üretmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Hayvanseverlerin yaptığımız barınaklarda, maliyetini biz karşılamak şartıyla, gelip oralara da bakmalarını istiyorum.” şeklinde söylediği sözlere karşı, açılıp hizmete alınması gereken ancak yılan hikayesine dönen Karataş Köpek barınağını 4 yıldır açamadığı ortaya çıktı.Bu barınakla ilgili farklı tarihlerde birçok kez sosyal medya üzerinden vaatlerde bulunulmuş, çeşitli tweetler atılmış olmasına rağmen, hiçbir somut ilerleme kaydedilmedi. Başkent Ankara'da çocukların sokak köpekleri tarafından parçalanmasıyla sonuçlanan olaylar yaşandı. Bu olaylar, Mansur Yavaş'ın sorumluluğundaki belediyenin, sokak hayvanları sorununu çözme konusundaki yetersizliğini ve ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetersiz Kısırlaştırma Hedefleri ve Köpek Barınağı Krizini yönetemeyen Yavaş'ın 2023 kısırlaştırma hedefinin sadece 7500 kısırlaştırma, 2024 içinse hedefin 7750 olduğu ifade edildi. Bu hedef grafiğine bakıldığında 2022 yılında kısırlaştırmanın 23 bin seviyelerinde olduğu ortaya çıktı.Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi. Bir anda sokak köpekleri 'Kısırlaştırılmalı mı uyutulmalı?' tartışması başlarken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.Yavaş, sokak köpeklerine ilişkin yasaya dair, “Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok. Hayvanseverlerin yaptığımız barınaklarda, maliyetini biz karşılamak şartıyla, gelip oralara da bakmalarını istiyorum. Çünkü hayvanseverlerin butik barınak talepleri de var. Hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki. Türkiye'de ilk defa kendi imkanlarının dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Dişiler kısırlaştırınca bir hafta kalması gerekiyor. Bu popülasyonda sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok. Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor. Bir yandan onda devam edeceğiz, bir yandan da sokaktakileri alıp barınakta misafir edeceğiz. Yurtdışlarında hiç sokakta sahipsiz hayvan yok. Eğer çok istiyorlarsa... Gerçek hayvanseverlerde elini taşın altına koyacak. Biz de destek oluruz, sahiplensinler.' dedi.AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağı da hazırlandı. Ancak Ankara'da sahipsiz sokak hayvanı sayısı her geçen gün artarken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğrudan ihale usulü ile 21/B maddesine uygun şekilde ihalesini 4 yıl önce yaptığı ve inşaat çalışmalarına başladığı köpek barınağındaki son durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Çankaya'daki Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımında 4 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı.İlk ihalesi 2020 yılında yapılan ve üç buçuk yılda gözle görülür bir ilerleme kaydedilemeyen Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hâlâ bir çivi dahi çakılamazken, Mansur Yavaş, açık ihaleyi feshederek, normal şartlarda ihale miktarı 26 milyon lira olan Rehabilitasyon Merkezi'nin, revize proje ile 45 milyon lira olarak yeniden ihalesini yaptı. Bu ihalede usul olarak 21/B maddesine uygun şekilde Yavaş'ın belirlediği firmaya 'adrese teslim' olarak verildi.'Sokak köpekleri için sadece kısırlaştırmak yetmez' diyen Mansur Yavaş'ın 2023 kısırlaştırma hedefi sadece 7500'dü. Bu düşük hedef nedeniyle sokak köpeği sayısı hızla arttı. 2024 yılı için belirlenen kısırlaştırma hedefi ise sadece 7750. Bu performans grafiği ile Mansur Yavaş, sokak hayvanları sorununu çözmekte yetersiz kaldığını bir kez daha gösteriyor.