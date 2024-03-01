Bursa Büyükşehir’den 50 bin emekliye 75 milyon lira destek

Bursa'da pandemiden etkilenen küçük esnafı ayakta tutabilmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle bakkallarıyla başlatılan destek projesi, hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyecilerin de eklenmesiyle çığ gibi büyümüştü. Daha sonra ise projeye ihtiyaç sahibi öğrenciler de dahil edilmiş ve destek paketi projesi ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı. Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte sosyal destek paket projelerine emeklileri de dahil ettiklerini duyurdu.Başkan Aktaş yaptığı açıklamada, 'Buradan ilk defa ilan ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu seneyi 'emekli yılı' ilan etti. Bizler de emekli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla 50 Bin emeklimize Bin 500'er TL'lik olmak kaydıyla bayram destek çeklerini kendilerine ulaştırmış olacağız. 50 bin emeklimize toplamda 75 milyon TL destek sağlayacağız' dedi. 2024 yılı içinde Kurban Bayramı öncesi hazır giyim ve ayakkabıcı esnafında geçerli olacak bir çalışmanın daha müjdesini veren Başkan Aktaş, 'Bin 500 TL'lik toplamda 75 milyon TL değerinde 50 bin adet destek çekimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yine Eylül ayında kırtasiyeci esnafımızda geçerli olacak Bin 500 TL'lik toplam 75 milyon TL değerinde 50 bin adet eğitim destek çekimizi vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. 2024 yılı içerisinde toplam 500 Milyon TL'lik bir desteğin ve katkının halkımıza verileceğini ifade ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Alın teriyle ve emeğiyle mahallenin bakkal amcası, abisi ve ablası olan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum' dedi.'Sosyal destek anlamında farklı kesimleri düşünüyoruz. O yüzden Kart16 uygulamasını başlattık. Şuan fiili olarak Kart16'yı kullanan 10 Bin civarında vatandaşımız var. Her ay alışverişlerini medeni bir şekilde yapma imkanı buluyorlar. Ayrıca Ramazan sosyal destek çekinden 85 Bin, kurban giysi destek çekinden 89 Bin, eğitim sosyal destek çekinden 127 Bin kişi yararlandı. Yaklaşık 281 Bin vatandaşımızın elektrik, internet ve su faturalarına destek olduk. Geçen yıl 7 Bin vatandaşımızın doğalgaz faturasına destek verdik. Aşevi hizmetimizden 741 Bin kişi yararlandı. Burskoop marifetiyle meslek lisesi ve üniversitelerden 10 öğrenciye burs veriyoruz. Bu sene YKS ve E-KPSS ücretlerini de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız tüm ulaşımlardan ücretsiz olarak yararlanıyor. 24 Ocak 2024'te başlayan, son başvuru tarihi 25 Şubat 2024 olan Ramazan sosyal destek çeki başvuruları da bitti. 1 ay boyunca alınan başvurular, belirlenen şartlar çerçevesinde yapay zekâ destekli programlar sayesinde ve İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre incelenecek. Uygun görülen 50 Bin hane bundan istifade edecek. İlgili kişilerin telefonlarına harcama kodları iletilecek. Akıllı telefon kullanmayan vatandaşlarımıza sosyal destek çekleri ulaştırılacak. 1000'e yakın bakkalımızda geçerli olacak bu kodların harcanmasıyla birlikte küçük esnafımız toplamda 75 Milyon TL ciro elde edecek. Bu örnek ve öncü projemiz vatandaşlarımıza destek, esnafımıza da can suyu olacak' dedi.