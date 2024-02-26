Danışman ordusu slogan bulamadı! İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki söz çalıntı çıktı!

İBB yönetiminin başında olan Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca proje değil algı operasyonlarına imza atmaya devam ediyor. Çalıntı projelerle adından sık sık söze ettiren İmamoğlu'nun yerel seçime sayılı günler kala yayınladığı seçim şarkısındaki 'biri var' sloganı da çalıntı çıktı.Skandalı ortaya çıkaran Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 'Biri Var' sloganını 45 gündür kullandığını açıkladı. 'Danışman ordusu slogan bulamamış' açıklamasını yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısındaki sloganını Cumhur İttifakının Beşiktaş Belediye Başkan adayının olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bit açıklama yapan Toper, 'Biri Var' 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. 'Taklitlerinden sakınınız' O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim 'Biri var' sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu' dedi.