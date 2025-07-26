CHP'li başkandan bir skandal daha! Mührü söktü villaya çöktü

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak dahil 5 kişi tutuklandı.Savcılığın hakimliğe 'tutuklama talebiyle' gönderdiği sevk yazısında Özür Kabadayı ve eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ruhsat işlemlerinin halledilmesi karşılığında rüşvet aldıklarının iddia edildiği belirtildi.Tuncay Tolga Özçakmak, avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın Şişli Belediyesi'nden yaklaşık 4 ay önce Şile Belediyesi'ne transfer edildikleri ve bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesi'nden imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığı verildiği yönünde iddialar üzerine soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.Soruşturma dosyasına da giren detaylara göre Özgür Kabadayı, Şile'nin Balibey Mahallesi'nde 23 Nisan ile Mercan Köşk caddeleri arasındaki alanda daha önce kaçak yapılan ve bu nedenle mühürlü bulunan bir villayı, göreve gelince satın aldığı ve mühürlü bulunan villadaki mühürleri kaldırttığı iddia edildi.Mühürleri kaldırılan kaçak villanın kullanıldığı belirtilirken villa ile ilgili dosyanın sümenaltı edilerek belediye başkanının konumunu kullanarak menfaat elde ettiği belirtildi.