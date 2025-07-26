MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' uyarısı! 'Kabul edilemez çirkefliktir'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’nin menziline adım adım yaklaşılırken YPG/PYD’nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir irade, ahlak ve mücadele ruhuyla kurulduğunu belirten Bahçeli, "İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafazası, milli yüreklerin şeref ve namus meselesidir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda güçleneceğini, etnik ve mezhep temelli bölücülüğün tüm izlerinin silineceğini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiğini vurguladı.
"ANKARA, ANADOLU JEOPOLİTİĞİNİN MERKEZ ÜSSÜ"
Başkent Ankara'nın yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda Anadolu jeopolitiğinin merkez üssü olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin güvenliğinin en yüksek hassasiyet olduğunu ifade etti. "Yeryüzünün her noktasına Ankara'dan bakmak mecburidir" diyen Bahçeli, dış başkentlerden yapılacak yorum ve müdahalelerin küresel tuzaklara bahane yaratacağını dile getirdi.
GAZZE MESAJI: BM'NİN AÇIKLAMALARI İKİYÜZLÜLÜK
Bahçeli, Gazze'de yaşanan dramı da gündemine taşıyarak, "Gazze'de özellikle çocuklar açlık ve susuzluktan can veriyor. İsrail'in su ve gıda ulaşımını engellemesi eşi benzeri görülmemiş bir kana susamışlıktır" dedi. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarını ikiyüzlülük olarak nitelendiren Bahçeli, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
İslam ülkelerinin sessizliğini de eleştiren Bahçeli, "İsrail'in sonu yakındır. Netanyahu, akıttığı kanların hesabını verecektir" diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasını "saygın bir karar" olarak değerlendirdi.
"YPG/PYD MUTABAKATA UYMUYOR"
Bahçeli, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinerek, SDG adı altında faaliyet gösteren YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına hâlâ uymadığını ve bu durumun Türkiye ile Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. ABD yönetiminin "tavşana kaç, tazıya tut" politikası izlediğini ifade eden Bahçeli, Washington'un YPG/PYD'ye dolaylı desteğini sonlandırması gerektiğini dile getirdi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU...
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" vizyonu çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 51 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na MHP olarak dört isimle katılacaklarını açıkladı.
MHP'yi temsil edecek isimler şöyle:
Feti Yıldız – Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili
Muhammet Levent Bülbül – Sakarya Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi
Halil Öztürk – Kırıkkale Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi
Yücel Bulut – Tokat Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi
"CHP'NİN DİRENCİ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN DUYDUĞU KAYGININ ESERİDİR
Bahçeli, komisyona katılmayı çeşitli şartlara bağlayan CHP'yi eleştirerek, "CHP'nin direnci, 'Terörsüz Türkiye'den duyduğu kaygının eseridir" dedi. Ayrıca bazı siyasetçilerin Ankara'dan farklı, Diyarbakır'dan farklı konuştuğunu ifade ederek, bu tavrı "siyasi döneklik" olarak niteledi.
"MHP TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE İNANIYOR"
Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. "Tek ses, tek nefes, tek yürek halinde ülkem ve milletim anlayışıyla barış ve kardeşlik ruhuna bağlıyız" diyen Bahçeli, kısa süre önce yapılan İl Başkanları Toplantısı'nın bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti.
Açıklamasını, "Diri tutulan duyguların ve milli birlik ruhunun sonunda hak ve hakikatin tecellisi mutlaka gerçekleşecektir" sözleriyle tamamladı.