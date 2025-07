MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' uyarısı! 'Kabul edilemez çirkefliktir'

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir irade, ahlak ve mücadele ruhuyla kurulduğunu belirten Bahçeli, "İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafazası, milli yüreklerin şeref ve namus meselesidir" ifadelerini kullandı.Bahçeli, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda güçleneceğini, etnik ve mezhep temelli bölücülüğün tüm izlerinin silineceğini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiğini vurguladı.Başkent Ankara'nın yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda Anadolu jeopolitiğinin merkez üssü olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin güvenliğinin en yüksek hassasiyet olduğunu ifade etti. "Yeryüzünün her noktasına Ankara'dan bakmak mecburidir" diyen Bahçeli, dış başkentlerden yapılacak yorum ve müdahalelerin küresel tuzaklara bahane yaratacağını dile getirdi.Bahçeli, Gazze'de yaşanan dramı da gündemine taşıyarak, "Gazze'de özellikle çocuklar açlık ve susuzluktan can veriyor. İsrail'in su ve gıda ulaşımını engellemesi eşi benzeri görülmemiş bir kana susamışlıktır" dedi. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarını ikiyüzlülük olarak nitelendiren Bahçeli, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında Türkiye'nin öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.İslam ülkelerinin sessizliğini de eleştiren Bahçeli, "İsrail'in sonu yakındır. Netanyahu, akıttığı kanların hesabını verecektir" diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasını "saygın bir karar" olarak değerlendirdi.Bahçeli, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinerek, SDG adı altında faaliyet gösteren YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına hâlâ uymadığını ve bu durumun Türkiye ile Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. ABD yönetiminin "tavşana kaç, tazıya tut" politikası izlediğini ifade eden Bahçeli, Washington'un YPG/PYD'ye dolaylı desteğini sonlandırması gerektiğini dile getirdi.Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" vizyonu çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak 51 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na MHP olarak dört isimle katılacaklarını açıkladı.Feti Yıldız – Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul MilletvekiliMuhammet Levent Bülbül – Sakarya Milletvekili, Anayasa Komisyonu ÜyesiHalil Öztürk – Kırıkkale Milletvekili, Adalet Komisyonu ÜyesiYücel Bulut – Tokat Milletvekili, Adalet Komisyonu ÜyesiBahçeli, komisyona katılmayı çeşitli şartlara bağlayan CHP'yi eleştirerek, "CHP'nin direnci, 'Terörsüz Türkiye'den duyduğu kaygının eseridir" dedi. Ayrıca bazı siyasetçilerin Ankara'dan farklı, Diyarbakır'dan farklı konuştuğunu ifade ederek, bu tavrı "siyasi döneklik" olarak niteledi.Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. "Tek ses, tek nefes, tek yürek halinde ülkem ve milletim anlayışıyla barış ve kardeşlik ruhuna bağlıyız" diyen Bahçeli, kısa süre önce yapılan İl Başkanları Toplantısı'nın bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti.Açıklamasını, "Diri tutulan duyguların ve milli birlik ruhunun sonunda hak ve hakikatin tecellisi mutlaka gerçekleşecektir" sözleriyle tamamladı.