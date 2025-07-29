Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutluISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 44°CAz bulutlu ve açıkARTVİN °C, 38°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 33°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 33°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 42°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 45°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 42°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açık