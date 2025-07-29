Bakan Yerlikaya duyurdu! Tam 4 Milyar 685 milyon TL

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını, 13'ü hakkında tutuklama, 20'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edilirken, 550 Milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu duyuruldu.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:Şüphelilerin;Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 Milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.