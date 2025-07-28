Apartman sakinleri dikkat! O sınırı geçemeyecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum apartman sakinlerinin her ay düzenli olarak ödediği aidat özelinde dikkat çeken bir adım atıldığını paylaştı.Yeni yasama dönemiyle birlikte yürürlüğe girecek olan uygulama ile birlikte artık “ev taksidinden fazla aidat olamaz” kuralı devreye giriyor.Site yönetim şirketleri için hazırlanan yeni yasal düzenlemelerle birlikte denetimlerin arttırılacağı vurgulanırken yüksek aidatlara karşı ise cezai yaptırımlar getirileceği belirtildi.Söz konusu yeni yasama düzenlemeleri kapsamında aidatlarda gözlenen yüksek artışlara cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.Aidat sınırlanmasının yanı sıra, yönetim firmaları sınıflandırılarak sadece yetkili şirketlerin bu hizmeti sunmasına izin verilecek. Firmalar, yılda en az bir kez denetlenecek ve vatandaşların şikayetlerini iletebileceği bir takip sistemiyle izlenecek.