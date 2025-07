Mansur Yavaş’ın ‘Ücretsiz aktarma’ oyunu hüsrana dönüştü! 'Verdiğim oy haram olsun'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022'de kendi kararıyla kaldırdığı ücretsiz aktarma uygulamasını, 1 Temmuz 2025 itibariyle yeniden başlattığını açıklayarak 'müjde' verdi. Ancak gerçekler, ilk günden itibaren uygulamanın bir hizmet değil, tam anlamıyla bir eziyet olduğunu ortaya koydu.Vatandaşa tam bir algı operasyonuyla 'yenilik' gibi sunulan sistem, geçmişte AK Parti döneminde başlatılan ve 82 ring hattında geçerli olan 75 dakikalık ücretsiz aktarma uygulamasının kısıtlı, sorunlu ve eksik bir kopyası olmaktan öteye geçemedi. Yavaş'ın 'hizmet' diye tanıttığı sistem, sadece belirli ring hatlarıyla sınırlı. Başkentray, özel halk otobüsleri (ÖHO), ve birçok EGO hattı ise bu kapsama dahi alınmadı. Vatandaş, sabah işe gitmek için bindiği ilk araçta ücretsiz aktarım beklerken, cebinden para kesildiğini fark etti.Uygulamanın ilk sabahında Ankara genelinde adeta ulaşım krizi yaşandı. Aktarma ücreti kesilen vatandaşlar tepkilerini EGO'ya iletti. Ancak gelen yanıt daha da büyük bir hayal kırıklığı oldu:''Sayın yolcumuz, Belirlenen UKOME Kararına göre ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ve TCDD Üzerinde ücretsiz aktarma tarifesi mevcut değildir.'Toplu taşıma sisteminin bir bütün olduğunu görmezden gelen bu uygulama, binlerce yolcunun hem cebini hem zamanını yaktı. Sadece tek bir araçla ulaşılabilecek yerlere iki, hatta üç araçla ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar isyan etti.Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, sadece 2024'te 24 milyon 432 bin 699 yolcu taşıyan Başkentray bu sistemin dışında bırakıldı. Aynı şekilde özel halk otobüsleri de kapsam dışı. Bu durum, sistemin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratırken, UKOME kararlarının keyfi şekilde uygulanması da eleştiri konusu oldu.1 Temmuz'da başlayan sistemle birçok hatta direkt otobüs seferleri iptal edilerek ring sistemine geçildi. Bu değişiklik, vatandaşlara ücretsiz aktarmanın ötesinde zaman ve maliyet kaybı yaşattı. Ankaralılar artık tek vasıtayla gittikleri yerlere birden fazla aktarmayla ulaşmak zorunda. Üstelik bazı güzergâhlar sistemin tamamen dışında bırakıldı.''Tek otobüsle gidebildiğim yere, bugün 3 aktarma yapmak zorunda bırakıldım.''1 Temmuz itibarıyla başlatılan ücretsiz aktarma uygulaması, Ankaralılara bir lütuf gibi sunulmuştu. Ancak kısa sürede büyük bir çileye dönüştü. Birçok hattın iptal edilerek ring sistemine dahil edilmesinin ardından, Başkentliler daha önce tek hatla gittikleri yerlere artık aktarma yapmak, hatta bazı güzergahlarda iki kez aktarma yapmak zorunda kalıyor.Uygulamanın başlangıcında ilk aktarmanın ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Ancak yeni sistemle birlikte bu avantajın da bir anlamı kalmadı. Vatandaşların ulaşım için harcadığı zaman neredeyse iki katına çıkarken, bazı güzergahların ücretsiz aktarma sistemine hiç dahil edilmemesi ise büyük tepki çekti. Ankaralının mağduriyeti isyana dönüştü;E. A.: 1 Temmuz itibarıyla yapmış olduğunuz 'ücretsiz aktarma' ring saçmalığı, daha ilk gününde patladı! Etimesgut'tan Koru'ya geçtim, Koru Metro'da benden aktarma ücreti kesildi. Hatta oradaki güvenlik, 'Ücret mi alındı?' diye sordu. Yani yine koca bir yalan!Önce kafanıza göre tam abonman bileti kaldırdınız, şimdi de istediğiniz yerlere ringi ücretsiz yapıyorsunuz. Eğer yapacaksanız, her semte yapacaksınız! Semt ayırmak, yer ayırmak olmaz. Bu nasıl belediyecilik? Biz size oy verdik, ama siz her türlü ayrımcılığı yapıyorsunuz.Verdiğimiz oylar haram zıkkım olsun! Yine kafanıza göre, yine istediğiniz yerlere göre hizmet. Bize gelince yok! İnşallah oralardan siz de inersiniz, inşallah size de sıra gelir!N.K.: Sizin vereceğiniz 'müjde'nin de hizmetin de ben emi! Yahu, bir iş yapacaksanız eğer, komple tüm hatlar için yapın! Seçmece hizmet mi olur? 501'e bindim, yine 12.5 lira ücret kesti! Verdiğim oy haram olsun...S.Ç.: YALAN! Sabah aktarmayı 'çatır çatır' kestiniz! Tek araçla gidilebilecek yere, şimdi 2 araçla gidiyoruz. 5 bölgeyi idare edemeyenlerin bulduğu kolaycılık bu! Bilkent'e kadar giden bir otobüs, elbette Kızılay'a da gidebilirdi. Sincanlı'ya zulüm, başka bir şey değil!A.Ç.: Tek otobüsle gidebildiğim yere, bugün 3 aktarma yapmak zorunda bırakıldım. Sayıştay'da inip yürüyerek gidebildiğim işyerime, bugün metroyla gelmek zorunda kaldığım için yürüme mesafem çok uzadı. Bu yüzden 3 aktarma yapmak zorunda kaldım! Böyle devam ederse, her gün bana zaman kaybettirecek ve ekstra maliyet yükleyeceksiniz. Ücret kısmını geçiyorum, tamamen zamanımı çalıyorsunuz!Etimesgut-Sincan hattında oturanların EGO çilesi bitmiyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz, anlamıyorum! Zaten bu bölgeler, nüfus olarak çok kalabalık ilçeler. Buna rağmen sınırlı sayıda otobüs koyup bizi deli gibi mağdur ediyorsunuz. Artık iyice mahvettiniz! Bunun adı düzenleme değil, insanları mağdur etme. Başka açıklaması yok!F.S.: İlk aktarmanın ücretsiz olması bir lütuf değil! Tek otobüsle ve tek ücretle gidilebilen mesafeyi, iki farklı ulaşım aracı kullanmaya mecbur bırakıyorsanız, hiç olmazsa ücret almayın! Ayrıca, bugün aktarma için tam bilet ücreti kesildi. Şikayet ettiğimde 'Ücretiniz iade edildi' dediler, ama iade yapılmadı. Peki, bunun adı nedir? Dolandırıcılık mı, yoksa sisteminizdeki yetmezlik mi?M.L.: Direkt hatları kaldırdığınızı resmen ilan edin lütfen! Vatandaşı doğru bilgilendirin. 1 saatte gidilen yolu artık 1 saat 45 dakikada gideceklerini de açıkça duyurun! Kuzey Ankara'ya sistematik eziyet ediliyor. Tüm Ankara mağdur durumda. Tek vasıtayla ulaştığımız şehir merkezine artık zorla aktarma yaptırılıyoruz. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu!