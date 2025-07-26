Buca Belediyesinde krizler bitmiyor! Önce maaş şimdi de promosyon

Geçtiğimiz günlerde maaşlarını tam ve zamanında alamadıkları için belediyeye bağlı Buca Mar Şirketindeki yaklaşık 1900 işçinin iş bırakması sonucu çöp dağlarının oluştuğu Buca'da bu sefer de promosyon krizi patlak verdi.Buca Belediyesi geçtiğimiz aylarda işçilerin maaşlarını yatırma karşılığı banka ile 3 yıllığına 42 bin lira promosyon anlaşması yaptığını duyurdu. Belediyenin 42 bin lira promosyon bedeli açıklaması işçiler arasında büyük tepkiye neden oldu. İşçilerin karşı çıkması üzerine belediye 3 yıllık promosyon anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.Maaşlarını zamanında alamadıkları için mağdur olan işçiler bankaların vereceği promosyon bedelini merakla beklerken Buca Belediyesi'nden işçileri üzen haber geldi. İlk anlaşmayı, gelen tepkiler üzerine iptal eden belediye yönetimi bu sefer 4 yıllığına 50 bin lira promosyon bedelinde anlaşma sağlandığını duyurdu.İzmir'in başka ilçelerinde görev yapan belediye işçileri maaşları hemen hemen aynı olmasına rağmen daha yüksek promosyon bedelleri alırken Buca işçisine 4 yıllığına 50 bin lira ödeme yapılacak olması belediyede huzursuzluk yarattı. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı çalışanlar belediyenin işçi maaşlarının yatacağı banka ile daha yüksek bir rakama anlaşma sağladığını öne sürüp Belediye yönetimini promosyon bedellerinin önemli bir bölümüne el koymakla suçladı.Öte yandan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eksik yatan maaşların tamamının yatacağına ilişkin verdiği sözleri de tutmadığı ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen işçiler; 'İşçi arkadaşlarımız geçtiğimiz haftalarda maaşlarını tam alamadıkları için eylem yapıp iş bıraktı. Eylem boyunca evsel atıklar toplanmadığı için Buca'nın birçok yerinde çöp dağları oluştu. Sonra devreye CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel girdi. Başkan Duman'da işçi alacaklarının en kısa sürede ödeneceğini belirtip ödeme takvimi açıkladı. İşçiler de bu ödeme takvimini kabul edip eylemleri sonlandırdı, işbaşı yaptı. Tam her şey yoluna girdi derken belediye yönetimi kendi verdiği ödeme takvimine uymadı. Geçtiğimiz günlerde Nisan ayı maaşından kalan bölümle Mayıs ayı maaşının yarısı hesaplara yattı. Mayıs ayı maaşının diğer yarısı ile Haziran ayı maaşları halen daha hesaplara yatmış değil.' diye konuştu.Maaş alacaklarının yanı sıra yemek kartı ödemelerinin de yapılmadığını belirten işçiler; 'İçeride 2 aylık yemek kartı ödemesi var. Ne zaman yatacağı da belli değil.' diye konuştu.Belediyenin içine düştüğü darboğazdan kadrolu işçilerin de mağdur olduğunu belirten çalışanlar: 'Belediye çatısı altında görev yapan 39 kadrolu işçinin içeride 9 ikramiye alacağı var. Bu da kişi başı yaklaşık 200 bin liraya denk geliyor. Ne zaman ödeme yapılacak belli değil.' dedi.Belediyenin yemek kartı ile alış veriş için anlaştığı marketin ürün yelpazesinin kısıtlı olduğunu öne süren çalışanlar: 'Zaten yemek kartlarımıza düzenli olarak yükleme yapılmıyor. Bu da yetmezmiş gibi anlaşmalı market zincirinde ürün yelpazesi kısıtlı olduğu için ihtiyacımız olan birçok ürün raflarda bulunmuyor. Zaten maaşlarımızı düzenli olarak alamıyoruz. Buna bir de mağazadaki ürün yelpazesinin kısıtlı olması eklenince mağduriyet daha da büyüyor.' ifadelerini kullandı.