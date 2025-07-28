Kene vakaları can almaya devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı...

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi.50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şehirde kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.