Kene vakaları can almaya devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı...
Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Böylelikle kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi.
50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şehirde kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.