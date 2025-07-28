  • USD: 40,47 - 40,54
  • EURO: 47,25 - 47,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu üzerinden eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için kritik zamanlamayı hatırlattı.

Ekleme: 28.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü milyonlarca sürücüyü uyardığı paylaşımında 'Eski tip sürücü belgenizi değiştirmeniz için son 3 gün! 31.07.2025 tarihine kadar sürücü belgenizi tüm nüfus müdürlüklerimizden randevu alarak değiştirebilirsiniz.' duyurusunu yayımladı.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada 1 Ağustos 2025'ten sonra yapılacak değişimlerde 1420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7438,60 TL yatırılması gerektiği belirtildi.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Son 3 gün