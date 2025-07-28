Donald Trump açıkladı! 'Hayatta kalmam mucizeydi'

2016 Başkanlık seçimlerinden sonra Donald Trump'a yemin töreninden hemen önce bir darbe ve suikast girişiminin planlandığı ileri sürüldü.2025 Temmuz'unda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından kamuoyuna açıklanan 'Belge 44', Trump'a karşı 2016 seçimlerinden hemen sonra yürütülen kapsamlı bir istihbarat operasyonunu gözler önüne serdi.Söz konusu belgeye göre, Trump'ın başkan seçilmesinden sonra, bazı istihbarat unsurları özellikle FBI'ın önceki yönetimi, CIA'nın belirli bölümleri ve NSA içindeki bazı birimler Trump'ı görevinden alıkoymak veya etkisizleştirmek için koordineli bilgi savaşları ve sızıntı operasyonları yürüttü.Belgeye göre Trump'ın güvenliği, yemin töreninden bir gün önce ciddi şekilde tehdit altındaydı. Gizli servis raporları, Trump'a karşı 'fiziksel müdahale' riskinin arttığını not etti.Tulsi Gabbard, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: Obama yönetimi altında bazı kilit isimler, Trump'ı engellemek için sadece politik değil, istihbari yöntemleri de devreye soktu. Gerçek bir seçimle kazanılmış bir başkanlığa karşı sistem içi sabotaj gerçekleştirildi.CIA Direktörü John Ratcliffe, bu süreçte açıklanan belgelerin deşifresine destek verdi ve Gabbard'ın arkasında durdu. Ratcliffe, 2025 Temmuz'unda CBS News'e yaptığı açıklamada, Trump'ın seçilmesinden sonra CIA içinde 'bazı çevrelerin seçim sonuçlarını kabul etmediğini' ve Trump'a yönelik istihbarat manipülasyonlarının organize şekilde yapıldığını söyledi.Ratcliffe 'Bu belgelerin açıklanmasını ben başlattım. Operayonu ben önledim. Amerikan halkı, demokrasilerinde nasıl operasyonlar döndüğünü öğrenmeli' dedi.Donald Trump, Temmuz 2025'te Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda doğrudan isim vermese de, kendisine yönelik suikast planının 2017 yemin töreni öncesinde devreye sokulduğunu ima etti: Hayatta kalmam bir mucizeydi. Bazı insanlar, seçimle kazanılmış iradeyi silmek için her yolu denedi. Yalnızca siyasi değil, fiziksel olarak da yok edilmek istendim.Aynı günlerde Trump, Fox News'e verdiği özel röportajda şu sözleri söyledi: Bunu devlet içinden bazı kişiler yaptı. FBI, CIA ve hatta Pentagon içindeki isimler... Bunlar ortaya çıkacak. Tulsi Gabbard cesur davrandı.Trump'a yönelik darbe ve suikast iddiaları ciddiyetini koruyor. Gabbard ve Ratcliffe'in açıklamaları, Obama döneminin karar vericilerini hedef alıyor.Belgelerin siyasi olarak motive edilmiş olabileceği iddiaları da gündemde. Ancak içeriğin doğruluğu inkâr edilmiyor. CNN: Gabbard'ın açıklamaları ABD istihbarat camiasında şok etkisi yarattı. FBI ve NSA içindeki bazı unsurların hesap vermesi bekleniyor.'2016 sonrası yürütülen iç savaşın boyutları tahmin edilenden büyük. Gabbard'ın belgeleri, derin devlet tartışmalarını tekrar gündeme taşıyor.