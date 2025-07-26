Orman yangınlarında son durum! 6 ilde 7 yangın...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, 6 ilde 7 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Bakan Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ve Alanya, Karabük'ün Ovacık ilçeleri ile Manisa, Denizli, Uşak ve Adana'daki 7 orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etti.Bakan Yumaklı, bugün ve yarın hava sıcaklıkların ülke genelinde artacağını söyleyerek, 'Ağustos'un ilk haftasına kadar sıcaklık yükselecek' dedi. Yumaklı, Kuzey Ege'nin önümüzdeki günlerde risk taşıdığını da belirtti.Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Gece boyu kara ekiplerinin söndürmek için yoğun çaba harcadığı yangınlara günün ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahalesi yeniden başladı.Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına 3 helikopter, Adana ve Mersin'in ilçelerinden gelen arazözlerle müdahale ediliyor.Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.