Bakanlık harekete geçti! Bu ürünler raftan indiriliyor
Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. 2 ünlü markaya ait oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.
2 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlık son duyurusunu 24 Temmuz tarihinde yaptı. 2 ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
'YATAŞ' VE 'TIFFANY' MARKALARI LİSTEDE
'Yataş' marka çubuklu oda kokusu 'dokunsal uyarı işareti' nedeniyle 'Tiffany' marka siyah çocuk eşofmanı ise 'kordon boyu' nedeniyle yasaklandı.