Terörsüz Türkiye süreci için komisyon kuruluyor! MHP'nin üyeleri belli oldu

Terörsüz Türkiye için yeni bir adım daha atılacak.Meclis'te Terörsüz Türkiye için komisyon kurulacak.Bu kapsamda da partilerden 31 Temmuz 17:00'ye kadar isim vermeleri istenmişti.Devlet Bahçeli, komisyonda yer alacak isimleri açıkladı.Milliyetçi Hareket Partisi Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na 4 isimle katılacak.İsimler; Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Tokat Milletvekili Yücel Bulu