Terörsüz Türkiye süreci için komisyon kuruluyor! MHP'nin üyeleri belli oldu
Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulacak komisyonda, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut yer alacak.
Terörsüz Türkiye için yeni bir adım daha atılacak.
Meclis'te Terörsüz Türkiye için komisyon kurulacak.
Bu kapsamda da partilerden 31 Temmuz 17:00'ye kadar isim vermeleri istenmişti.
Devlet Bahçeli, komisyonda yer alacak isimleri açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na 4 isimle katılacak.
İsimler; Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Tokat Milletvekili Yücel Bulu