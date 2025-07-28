Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. ''Terörsüz Türkiye' süreci milletimizin projesidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Konuşmasının başında, geçen hafta Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü ile Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olan iki askere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunarak, 'Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.' ifadesini kullandı.Her iki elim olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, 'Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek, akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanındadır. Benzer acıları bir daha yaşamamak temennisiyle milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum.' diye konuştu.'TÜRKİYE, SON ASRIN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR'Türkiye'nin sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkeyi bir baştan diğer başa saran otoyollar, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri ve fabrikalar gibi projelerin kalkınma yolculuğunun kilometre taşları olarak vatan topraklarını süslediğini söyledi.Başkan Erdoğan, 'Türkiye savunma, güvenlik, dış politika başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri tam bir uyum içinde millete karşı görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Biz de hükümet olarak gündemimize en üst seviyede hakimiz.' diye konuştu.Önlerine çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedefe doğru adım adım yürüdüklerini kaydeden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:Bir defa şunu 86 milyonun bilmesini arzu ediyorum. Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize, bölgemizdeki tüm krizlere, çatışmalara rağmen daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Zorluklarla beraber kolaylıkların da bizleri beklediğinin gayet bilincindeyiz. Milletimizin duası ve desteğiyle yılmadan, yıkılmadan Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelemizi hamdolsun azimle sürdürüyoruz.BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULACAKYakın çevremizde krizler savaşlar artarak devam ederken barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya Ukrayna savaşında barışı savunan bir politika benimsedik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. 23 Temmuz'da yapılan üçüncü tur müzakerelerde savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Savaşın artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl müzakere masası İstanbul'da kurulduysa barış masası da yine Türkiye'de kurulacak bu kanlı savaş noktalanacaktır.Rüşvet ve yağma düzenlerini deşifre ettiği için polis ve yargı mensuplarının hedef haline getirilmesine müsamahamız yoktur. Hükümet olarak bölgemizde barış için çabalarken kendi içimizde huzuru zedeleyen sorunların üzerine de kararlılıkla gidiyoruz.TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİTerörsüz Türkiye süreci aynı zamanda milletimizin projesidir. Bu hayalin adım adım gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Girdiğimiz bu yol demokrasisiyle de ekonomisiyle de bizi güçlü Türkiye'ye ulaştıracaktır.Süreç ilerledikçe zihindeki soru işaretleri kaybolmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde iyimserlik havası hakimdir. Sürecin şeffaf ve en geniş katılımla devam etmesine ehemmiyet veriyoruz. Meclis'teki partilerin katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik. MİT Başkanımız çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.SÜRECİ SULANDIRMANIN MAZERETİ OLMAZTürkiye'nin terör prangasından kurtulma mücadelesi farklı hesaplara kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğru tarafında konumlanması milletimizin de beklentisidir. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır.ORMAN YANGINLARI KÜRESEL SORUN HALİNE GELDİOrman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı.Bu bir savaş, yeşil vatan müdafaasıdır. Sinsi düşmana karşı gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siyasi rant devşirmeye çalışan bütün fırsatçılara rağmen yapacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz.'AFAD İLE BU İŞİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ'30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanı olarak büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehrin dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını en güçlü şekilde yapacak ve böylece 81 vilayetimizi örgütlemiş olacağız. Böylece AFAD teşkilatımız şu andaki gücünü, yükümlülüğünü daha da artıracak. Böylece Türkiye genelinde nerede ne tür bir felaket olursa bundan sonra da aynı şekilde bütün ülke genlinde her yere inşallah yetişecektir.'