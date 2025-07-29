Ticaret Bakanlığı uyardı! Sosyal medyadaki dolandırıcılığa dikkat

Artan dolandırıcılık olaylarına karşı Ticaret Bakanlığı, vatandaşın alması gerektiği tedbirleri sıraladı.Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri, aldatıcı rezervasyonlar, sahte çekiliş ve reklamlar yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı ve banka hesaplarına ve kişisel verilere yönelik saldırılara dair uyarı ve bilgilendirme yaptı.Ticaret Bakanlığı, "Dijital mecralarda artan alışveriş eğilimiyle birlikte çeşitlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyoruz." diyerek, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hakkında bilgi verdi.Ticaret Bakanlığı'na ulaşan son şikayetlerde; sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı veya bungalov konaklama rezervasyonu adı altında açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen:-Ürünlerin teslim edilmediği,-Vadedilen konaklama hizmetinin alınamadığı-Ücret iadesi yapılmadığı ve-Ücret iadesi için satıcıyla iletişime geçilemediğigibi mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.-Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz.-Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz.-Alışveriş öncesinde satıcının resmî olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz.Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logolarını, isimlerini ve görsellerini kullanarak:-Sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturmakta,-Gerçek olmayan ödül ve çekiliş kampanyaları düzenlemekte,-Asılsız abonelik teklifleri veya sıfır faizli kredi vaatleri sunmakta,-Zararlı yazılım içeren bağlantılara tıklanmasını sağlamaktadır.-Reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini mutlaka kontrol ediniz.-Kaynağı belirsiz bağlantılara kesinlikle tıklamayınız.-Bu bağlantılar üzerinden dosya indirmeyiniz, ödeme bilgisi girmeyiniz.Bazı dolandırıcılık girişimlerinde, e-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden:-Posta teslimatı bildirimi,-Hesap aktifleştirme isteği,-İşlem yapılmazsa hak kaybı yaşanacağı uyarısı,-Ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği vaadi gibi ifadelerletüketicilerin kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır.