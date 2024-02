Türkiye- İran sınırında TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

ran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran'a açılan gümrük kapısındaki TIR kuyruğu yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kuyrukta bekleyen sürücülerle bir araya gelip, çorba ikramında bulundu.TIR şoförlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Büyüksu, “Yaklaşık bir aydır devam eden bir sıkıntı var. İran tarafından kaynaklanan sistemsel hatadan dolayı burada TIR kuyruğu oluşmuş durumda. Şu an 5 bine yakın TIR, kuyrukta İran'a geçişi bekliyor. Biz de belediye olarak sürücülere çorba ikramında bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün ücretsiz servis tahsis edeceğiz' dedi.Kuyrukta bekleyen TIR şoförü Bihnam Necati ise 'Yiyeceğimiz, içeceğimiz ve yakıtımız tükendi. Havalar da akşamları çok soğuk oluyor. Bazen dere kenarında odun toplayıp ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Esendere Belediye Başkanı bize çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İran tarafından kaynaklı sistemsel sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz' diye konuştu