MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı... 4 PKK'lı etkisiz'LEŞ'tirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor...Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlık operasyonların devam edeceğini duyurdu.Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.