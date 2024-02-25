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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı... 4 PKK'lı etkisiz'LEŞ'tirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Ekleme: 25.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı... 4 PKK'lı etkisiz'LEŞ'tirildi
Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık operasyonların devam edeceğini duyurdu.

MSB duyurdu! Gara'ya hava harekatı... 4 PKK'lı etkisiz'LEŞ'tirildi

Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.