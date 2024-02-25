İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!
İstanbul'da hareketli anlar yaşandı. Fuhuş operasyonlarında 16 kadın kurtarıldı. Baskın anları kameralara böyle yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, organize bir şekilde fuhuş yaptırılan ailenin kimlikleri tespit edildi.
Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adreste yapılan baskıda yönetimin idari kadrosunda bulunan 2'si kadın 9 şüpheli yakalandı.
16 KADIN KURTARILDI
Baskınlarda fuhuşa zorlandığı bir yerde yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele alınarak 9 cep telefonu incelemesi adı alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.
Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.
Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adreste yapılan baskıda yönetimin idari kadrosunda bulunan 2'si kadın 9 şüpheli yakalandı.
16 KADIN KURTARILDI
Baskınlarda fuhuşa zorlandığı bir yerde yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele alınarak 9 cep telefonu incelemesi adı alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.
Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.