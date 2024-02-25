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Beyaz Gazete
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İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı. Fuhuş operasyonlarında 16 kadın kurtarıldı. Baskın anları kameralara böyle yansıdı.

Ekleme: 25.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, organize bir şekilde fuhuş yaptırılan ailenin kimlikleri tespit edildi.

Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adreste yapılan baskıda yönetimin idari kadrosunda bulunan 2'si kadın 9 şüpheli yakalandı.

16 KADIN KURTARILDI

İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!

Baskınlarda fuhuşa zorlandığı bir yerde yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele alınarak 9 cep telefonu incelemesi adı alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.


İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!

Yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.

İstanbul’da fuhuş baskını: Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de yakalandılar!