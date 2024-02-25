Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' dedi ve 2 farklı rakam verdi

Altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sürüyor. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle hafta içi sert yükselişler göstererek tarihi zirvesini gördü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. Rakam vererek açıklamalarda bulunan İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek konuştu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki sert yükselişler sonrası flaş yorumlarda bulundu.İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:'Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti.Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.Demekki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum. Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı.Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralğını takip etmeye devam ediyoruz.Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum.Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor.Ancak ons altın yatay seyrini korumakta. Düşüşlerde yine kademeli olarak 2000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi, sonrasında 1985 dolar güçlü destek seviyesi, ana hedef ise 1950 dolar destek seviyesi.Gram altın bu hafta sert yükselişlerle yeni bir rekor tazeledi. Serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine kadar yükseldi.Gram altın TL fiyatında 2070-2100 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' dedi ve 2 farklı rakam verdiOns altında beklediğim geri çekilmeyi gram altın tarafında da bekliyorum.O yüzden yeni altın alacaklar, alım için fırsat kollayanlar için 2100 lira altına sarkmalarda 2070 lira seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' dedi ve 2 farklı rakam verdi2100 lira altındaki rakamlar takip edilebilir. Gram altın 2128 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak hızlı bir yükseliş oldu. Biraz dinlenmesi lazım.Ancak yılın ilk çeyreğinin sonunda yani Mart sonunda beklediğimiz değer 2150 lira seviyesi. Beklemeye devam edeceğiz.Altın gram fiyatı zirvesini tazeledi! İslam Memiş 'Altın satış yiyebilir' dedi ve 2 farklı rakam verdiÖnümüzdeki hafta gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olabilir.Çünkü ons altında teknik olarak tekrar bir satış bekliyorum. Dolayısıyla gram altın 2100 lira altına sarkabilir.'