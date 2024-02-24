Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçarken yakaladı

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Hudut Kartalları kaçakçılarla geçit vermiyor...Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 şüpheli şahıs yakalandı.'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'