Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçarken yakaladı
MSB'den yapılan açıklamaya göre; Hudut Kartalları Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Hudut Kartalları kaçakçılarla geçit vermiyor...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 şüpheli şahıs yakalandı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 şüpheli şahıs yakalandı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'