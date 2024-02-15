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18 yaşındaki gencin 'Uçağı kaçıracağım' şakası savaş uçaklarını harekete geçirdi

Britanyalı Aditya Verma isimli gencin, yapacağı uçak yolculuğu öncesi Snapchat'te arkadaşlarına şaka amaçlı attığı "Uçağı havaya uçurmaya gidiyorum" mesajı İngiliz ve İspanyol yetkilileri harekete geçirdi. Havaalanındaki Wi-Fi üzerinden bırakılan mesaj istihbarat teşkilatlarının radarına takılınca kalkıştan sonra İspanya ordusunun savaş uçakları havalandı ve yolcu uçağını takip etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Ekleme: 15.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
18 yaşındaki gencin 'Uçağı kaçıracağım' şakası savaş uçaklarını harekete geçirdi
İngiltere'den İspanya'ya giden Britanyalı Aditya Verma isimli genç hiç de komik olmayan bir şaka yaptı. 18 yaşındaki genç bindiği uçakta kalkıştan hemen önce beş arkadaşına Snapchat aracılığıyla “Uçağı havaya uçurmaya gidiyorum. (Taliban üyesiyim)” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Mesaj istihbaratın radarına takıldı
Gencin mesajı havaalanının Wi-Fi'si üzerinden gönderildi ve Britanya'nın istihbarat teşkilatlarının radarına takıldı.
Eurofighter havalandı

İspanyol yetkililer alarma geçirildi ve güvenli bir varış sağlamak için jetin Menorca'ya kadar eşlik etmesi için bir İspanyol Eurofighter gönderildi.

O anlar yolcu kamerasında

Viral görüntülerde, yolcuların bakış açısından jete eşlik eden İspanyol savaş uçağının videosu gösteriliyor. Bazı görüntülere, savaş uçağının "kanatlarını sallarken" gösteriş yaptığına dair yorumlar yapıldı. Ancak bu, diğer pilotun onu takip etmesi gerektiğini belirten yaygın bir havacılık hareketi.

İner inmez tutuklandı

Uçak, Menorca Havalimanı'na yarım saat gecikmeyle saat 16.44'te güvenli bir şekilde indi. Uçak bomba imha uzmanları tarafından aranırken, mesajı atan genç de tutuklandı.


18 yaşındaki gencin 'Uçağı kaçıracağım' şakası savaş uçaklarını harekete geçirdi

Pahalıya patladı

3 Temmuz 2022 tarihinde yaşanan olayda mahkeme, 22 bin pound (27.500 doların üzerinde) para cezası ve Savunma Bakanlığı'nın savaş uçağı havalandırmasına ilişkin masraflarını karşılamak üzere ilave 95 bin pound (119 bin doların üzerinde) bir ceza talep etti.

Tüm masraflardan kurtuldu

Aradan geçen 2 senenin ardından sonuçlanan davada genç aklandı. Yargıç, mesajın özel bir ortamda yapıldığına karar verdi.
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