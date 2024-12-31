Valilik yılbaşı tedbirlerini açıkladı! 60 bin 68 personel görev yapacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada mega kent için alınan yılbaşı tedbirlerine yer verildi. Buna göre vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmesi için şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 60 bin 68 personel görev yapacak. Bu kapsamda, mobil göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecek.Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, yarın sabah saat 08:00'a kadar yasaklandı.İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliği için sahada denetimler gerçekleştirilecek. Fahiş fiyat nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri görev yapacak. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için görev başında olacak. Telefon, internet ve doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.