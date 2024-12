Bakan Güler'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu! 'Teröristler için tek çıkış yolu...'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi.Onlarla yemek yiyen ve yeni yıllarını kutlayan Bakan Yaşar Güler, yaptığı konuşmada şunları söyledi:Yılbaşı vesilesiyle güzide şehrimiz Iğdır'da 5'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda, Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok kapsamlı ve yoğun faaliyetler ile geçirdiğimiz 2024 yılını geride bırakıyor, aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Şüphesiz böylesine kritik bir ortamda ülkemizin, bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluktur.Bu bağlamda Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası asil milletimizin güvenliği ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Nitekim yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik.Terör örgütü, bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale gelmiş durumdadır. Malumunuz en son Irak'ın kuzeyinde, Zap'ta, kilidi kapattık. Hâlihazırda Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz, aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyi de terörle mücadelemizin bir diğer önemli sahasıdır.2016 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı ile başlayan sınır ötesi operasyonlarımızın yüksek başarısı sayesinde; hudutlarımızın güvenliğini sağladık, Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf ettik, bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtardık ve yeni göç dalgalarının önüne geçtik. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerden bir kısmının, bölgeye gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerine yardımcı olduk.Öte yandan Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci büyük bir memnuniyetle karşılıyor, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Suriye halkının yanında olduk.Bu yeni dönemde de;Millî hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda geçiş sürecinin sorunsuz olması için aktif çabalarımıza devam edecek, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi ile Suriye halkının, geleceğini en huzurlu ortamda oluşturabilmesi için, desteklerimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.Terörle mücadele kapsamında; Sınırlarımızın güvenliğini tam anlamıyla tesis edene kadar mücadelemizin süreceğini, bölgede hiçbir terör oluşumuna yer verilmeyeceğini ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi, bir kez daha vurgulamak isterim.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir tempoyla, sürat ve süreklilik esasları çerçevesinde son teröristi de etkisiz hâle getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz.Teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra, hudutlarımızın güvenliğini de, siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın büyük fedakârlıkları ile en gelişmiş teknolojik imkân ve kabiliyetlerle sağlamaktayız.Şu andaki hudut tedbirlerimiz, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü ve en etkin tedbirlerini ihtiva etmekte olup hudut emniyetimizi, ihtiyaçlar ile ortaya çıkan risk ve tehditlere göre sürekli geliştiriyoruz.'Hudut namustur!' anlayışı ile burada görev yapan siz kahramanlarımızın, sorumluluklarını yüksek bir vazife anlayışı ile yerine getirdiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimi ifade etmek isterim.Bu nedenle kutsal vatan topraklarımızın güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz, soğuk sıcak demeden her türlü arazi ve iklim şartında görev yapan siz değerli arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum.Terörle mücadele ve hudutlardaki görevlerimizle eş zamanlı olarak Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz bir şekilde koruyoruz.Öte yandan pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrar için kritik görevler icra ediyoruz. Somali'den Katar'a, Libya'dan Balkanlara kadar üstlendiğimiz büyük inisiyatifler ve bölgesel güvenliğe sağladığımız katkılar kahraman ordumuzun gücünü ve kapasitesini de en bariz şekilde ortaya koymaktadır.Artık birçok ülkenin de kabul ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı ve etkin rolü tartışılmaz derecede önemlidir ve vazgeçilmezdir.Ayrıca her geçen gün, en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, millî ve modern savunma sanayi ürünü silah sistemlerimizle şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha da artırmaktayız.Şunu gönül rahatlığıyla ve büyük bir gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, yerli ve millî savunma sanayinde son yıllarda yaptığı atılımlarla, artık bu alanda dünyanın yükselen gücüdür ve tüm dünyada gıpta ile takip edilmektedir.'