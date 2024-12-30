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Beyaz Gazete
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Çankırı'da acı kaza: 1 can kaybı, 2 yaralı

Çankırı'da bir cip, park halindeki tankere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:33 / Editör: Edin Uslu
Çankırı'da acı kaza: 1 can kaybı, 2 yaralıKaza, sabaha karşı Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki cip, yeni çevre yolu kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tankere çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ramazan K. (21), Ömer Faruk Eroğlu (32) ve Mustafa K. (26) yaralandı. Yaralılardan Mustafa K.'ye ayakta müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Eroğlu, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da acı kaza: 1 can kaybı, 2 yaralı