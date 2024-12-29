Baykar, İtalyan şirketi satın aldı! Dünya basınından övgü yağdı

Baykar Teknoloji şirketi, İtalyan Piaggio Aerospace'i satın aldı.Piaggio Aerospace, Baykar Teknoloji şirketinin bünyesine dahil edilmesinin ardından dış basında büyük yankı uyandırdı.140 yıldan bu yana ayakta kalabilen İtalyan havacılık devi Piaggio, uçak üretim kapasitesi, motor bakım faaliyeti, motor bileşenleri üretimi konusunda faaliyet yürütüyor.Hava uzmanları ve sektör analistleri ise Baykar'ın satın alma süreci sonrasında İtalya'da kuracağı SİHA üretim tesisi ile Avrupa pazarına direkt erişim sağlayarak doğrudan tedarik sağlayabileceği öngörüsünde bulunuldu.İtalyan basını Baykar'ın şirketi satın almasından büyük memnuniyet duyarken La Republic satışı ‘dönüm noktası' olarak belirtti.Corriere Della Sera gazetesi ise Avrupa'nın İHA üretiminde sınıfta kaldığına dikkat çekerek Türkiye'nin başarısını vurguladı.The Avitionist, ‘Gökyüzünün Ferrarisi' olarak adlandırılan P.180 Avanti jetleri, onarım revizyon hizmetleri ve uçak motoru sağlayıcısı olan şirket İtalya'nın savunma stratejisinde büyük paya sahip olurken 2022 yılında yeni siparişler alarak 152 milyon avro ciro elde etti.Avitionist sitesinde yer alan haberde, Baykar İHA'larının son dönemde dikkat çekici başarısından etkilendiklerini, Bayraktar TB2'nin sahada büyük oranda dayanıklılığa sahip önemli bir tasarım aracı olduğuna vurgu yapıldı.Piaggio'nun geliştirmiş olduğu P.180 insansız hava aracı ve P.1HH Hamerhead'ın TB2 gibi MALE sınıfı (Orta İrtifa, Uzun Menzilli) İHA'lara benzer olduğunu, ancak yüksek irtifa kabiliyeti ve çalışma hızı bakımından ileri düzey bir tasarım olduğunu belirterek operasyonlarda avantaj sağladığı belirtildi.İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso ise Baykar'ın Piaggio Aerospace'yu satın almasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Altı yıllık bekleyişin ardından, Piaggio Aerospace'e uzun vadeli üretim perspektifiyle bir gelecek sağlıyor, kurumsal varlıkları ve işgücünü koruyoruz” dedi.Şirketin altyapı ve teknik birikimi, Türkiye'nin motor geliştirme sürecinde dışa bağımlılığını azaltarak üretimde hız kazandırabilecek.İtalya merkezli havacılık haber sitesi The Avitionist Baykar'ın dev hamlesini değerlendirerek İtalya'nın TB3'de satın alabileceğini vurguladı.TB3'ün İtalya donanmasında yer alan Cavour uçak gemisi ve Trieste LDH gemilerine kolaylıkla entegre edilebileceği daha büyük görevler için 5. Nesil uçakların düşük operasyon maliyeti de göz önünde bulundurularak kullanılabileceği belirtildi.Şirket 2003 yılında P.166 uçağını yeniden tasarlayıp geliştirmesinin ardından P.166 DP1 adıyla hizmete sundu. Uçak 2005 yılında ‘Gökyüzünün Ferrarisi' olarak nitelendirilirken P.180 Avanti'nin yeni versiyonu Avanti II'yi duyurmuştu. Baykar'ın Piaggio Aerospace MPA Çok Rollü Devriye Uçağı projesi savunmasında ise P.180 Avanti II' İHA'sının bir üst versiyonu olan MPA özellikleri ile dikkat çekiyor.Hızlı ve konforlu yolculuk imkanı sağlayan 8 kişilik kapasiteye sahip Avanti II 41.000 fit irtifaya hızla tırmanabilirken, 7 saate kadar alçak irtifa devriyesi, 10 saate aşkın yüksek irtifa operasyon kabiliyeti ve 3.300 deniz menzil ve 350 knot azami hıza sahip olacak.Ayrıca çok rollü görev kabiliyeti ile deniz devriyesi, taktik istihbaratı kara gözetleme, elektronik ve haberleşme istihbaratı ile öne çıkıyor.Bünyesinde iki adet Piaggio P.1HH Çekiç Başı (Prototip) (2013) ve Piaggio P.2HH Çekiç Başı (Prototip) (2018) İHA'sı bulunmaktadır.