Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahta ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde karşıya karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü.Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı.Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.