Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SELAMLIYORUM''Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma, teşkilatımızın mensuplarına sizlerin aracılığıyla sevgilerimi gönderiyorum.Muhteşem bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemali hürmetle selamlıyorum. Zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum.Suriyeli mazlumlara birlikte milletimizi bu şanlı zaferin sevincine ortak eden Rabbimize hamd olsun. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantısına katılan arkadaşlarımı selamlıyorum.Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 vatabndaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha Balıkesirli vatabndaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.KAZAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASIAzerbaycan ve Kazakistan'a da milletimiz adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Aynı şekilde Balıkesir'de bir TIRın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların içinde yoğun bakımda olanlar var. Bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsür öğrencimizin bakımı devam ediyor. Allah acil şifalar versin.AK Parti 23. bütçemizin de meclisimizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içindeyiz. 2025 yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. TBMM Genel Kurulu'na Sayın Meclis Başkanımız ve Milletvekillerine, AK Parti Grup Başkanlığına ve başkanvekillerine de katkıları için şükran sunuyorum. MHP Grubu'na da teşekkür ediyorum.CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: SGK'YA OLAN BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZKabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında 2025 bütçesinin detaylarını kamuoyuna arz etmiştik. CHP'nin amacı iktidara ortak olmak değil, gemilerini yürütmenin, şişirilmiş faturaların derdindeler. Belediye diyince aklına ilk yemek geliyor. Borçlarını ödemek gibi alışkanlıkları yok. SGK'ya en çok borcu olan 10 belediyeden 7'sinin CHP'ye ait olması tesadüf değildir.Bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Yetimin öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücrete gelince şahin kesiliyorlar. Her tarafı tel tel dökülen bir muhalefetle karşı karşıyayız.ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIAsgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını dün tamamladı. Net miktar 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Yeni işverenin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.CHP meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz ne yaptıysak muhalefete rağmen yaptık.'ENFLASYON DÜŞÜYOR, İHRACAT YÜKSELİYOR'Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize odaklanacağız. Daha müreffeh ve güçlü Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçesini aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz. Parlamento hizmet yeridir.Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizmde rekor kırıyor. Büyümemiz kesintisiz devam ediyor. Bütün bu veriler Türkiye'nin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır ve gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz. Önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz.Yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Gölümüzden ne geçiyorsa dilimize de o yansıdı. Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimiz de o oldu. Kürsüde başka meydanda başka, yuriçinde başka yurtdışında başka konuşanlardan asla olmadık.'MİLLETİMİZ BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMADI'İktidara geldiğimiz 2002'den beri ncie sınamalardan geçtik. Önümüzdeki birçok engel çıkarıldı. Muhalefetle uğraştık. Küresel şer odaklarının saldırılarıyla boğuştuk. İğneyle kuyu kazarak milletimizin hayatına dahil ettiğimiz her kazanımın bedelini misliyle ödedik. Milletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Gün oldu bize sandıkta mesajlar vaerdi. Ama haklı mücadelemizde bizden desteğini esirgemedi.'HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bizi bu yoldan kimse döndüremez. Hedefimiz terörsüz Türkiye. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.'AYLAN BEBEĞİ NASIL UNUTABİLİRİZ?'Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı yazı sebebyile tutuklanması ve işkence görmesi, rejim güçleri tarafından şehit edilmesiyle başladı. Esed ve Baas rejimi, barışçıl protestoları son derece kanlı bir şekilde bastırmayı tercih etti. Kanı durdurma imkanı varken, Esed halkına zulmetmeye devam etti.Komşumuz Suriye büyük bir kaos ve istikrarsızlık iklimine sürüklendi. Bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli evini, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. 3,6 milyonu ülkemize sığındılar. Bir kısmı da bölgedeki diğer ülkelere göç etti. Botları batırılanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik.Aylan bebeğin hafımıza mıh gibi çakılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Yüzü kan revam içindeki Ümran yavrumuzun korku dolu o bakışlarını nasıl unutabiliriz? Kimyasal silahlarla öldürülen yaşlıları, çocukları nasıl unutabiliriz? Sivilleri öldürmekten zevk alan insan müsveddesinin gaddarlıklarını nasıl unutabiliriz? Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. CHP'nin ırkçı nefretini unutmayız. Baas özentisi muhalefet vicdan ve akıl tutulması yaşıyor.Zalimin karşısında mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik.Bir Boraltan Köprüsü faciası daha yaşatmayız. Kendimiz siyasi olarak bedel ödesek dahi mazlumlara tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız dedik.Milletimiz Suriyeli muhacirlere sahip çıktı. Irkçı nefret söylemlerine prim vermediler. Kardeşlerine kucak açtı. Münferit hadiseler dışında, başımızı öne eğecek hiçbir müessif olay vuku bulmadı.BM Raporlarına göre Suriye'de Esed zulmünün, savaşın bıraktığı yıkımın maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizi 13 yıl nasıl yalnız bırakmadıysak bundan sonra da tüm kapasitemizle yanlarında olacağız. Suriye'nin kendisini toparlaması için yeni yönetime katkıda bulunacağız.'TERÖRÜN BAŞINI EZECEĞİZ'PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörün başını ezeceğiz. Terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütü ve destekçilerinin nasıl bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var. Emperyalistlerin oyununu bozacağız.Bizim tek gayemiz Suriye'den başlayarak bölgemizin her harış toprağında huzur ve barışın sağlanmasıdır. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkar, kendini toparlarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin gönüllü dönüşleri de o kadar hız kazanacaktır.'ÖZEL, SURİYE MESELESİNİ DOĞRU OKUYAMIYOR'Muhalefet mutlaka bu süreci zehirlemeye çalışacaktır. Sayın Özel'in dün grupta yaptığı açıklamaları son derece talihsizdir, saha gerçeklerinden kopuktur. Sayın Özel, Suriye meselesini halen doğru okuyamıyor.'