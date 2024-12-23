Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar haric), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken 6 ilde (Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye) sarı kodlu uyarı verildi.Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve İstanbul'un aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar haric) aralıklı sağanak ve kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren batısında kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CÇok bulutluSAMSUN °C, 13°CÇok bulutluTOKAT °C, 12°CÇok bulutluTRABZON °C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur, kuzey ve doğusunda kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKARS °C, 3°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlıGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyorSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı