İstanbul'da tır sürücüleri birbirine girdi
Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle çıkan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından kayda alındı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Akçaburgaz fabrikalar mevkiinde tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı.
Tartışma sözlü kavgaya dönünce sürücüler araçlarından indi.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlalar güçlükle ayırdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tartışma sözlü kavgaya dönünce sürücüler araçlarından indi.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlalar güçlükle ayırdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.