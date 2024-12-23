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Beyaz Gazete
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İstanbul'da tır sürücüleri birbirine girdi

Esenyurt’ta tır sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle çıkan yumruklu kavga, çevredekiler tarafından kayda alındı.

Ekleme: 23.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:44 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da tır sürücüleri birbirine girdiİstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Akçaburgaz fabrikalar mevkiinde tır sürücüleri arasında yol vermeme tartışması çıktı.

Tartışma sözlü kavgaya dönünce sürücüler araçlarından indi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlalar güçlükle ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tır sürücüleri birbirine girdi