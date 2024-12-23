İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" suçundan DEAŞ Silahlı Terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına para toplama/fon sağlama faaliyetlerinde bulunan şahıslara para gönderen şahıslar tespit edildi.Ayrıca, yurt dışında elde edilen gelirlerini Türkiye'ye güvenilir örgüte müzahir şahıslar aracılığıyla getirilmesi ve Türkiye'ye getirilen paraların Suriye Çatışma bölgelerine aktarım faaliyetlerinde bulunan veya aracılık eden 7 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.5 GÖZALTIOperasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Arama esnasında çeşitli örgütsel döküman ve 55 bin Euro ele geçirildi.