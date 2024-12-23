Hasadı başladı: Kurusu ayrı, yaşı ayrı şifa…

Samsun’da defne yaprağı hasadı başladı! Bölge çiftçilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olan defne yaprağı, bu yıl da tarlada büyük bir hareketliliğe neden oldu.

Samsun Alaçam'da defne yaprağı hasadı coşkuyla başladı.Bölgenin verimli topraklarından elde edilen defne yaprakları, yaş haliyle kilosu 35 TL'den alıcı buluyor.Dallarından ayıklanan yapraklar, bölge halkına ciddi bir gelir kapısı oluşturuyor.Defne yaprağı alımı yapan firmanın Karadeniz Bölge Sorumlusu Mustafa Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, defne yaprağının kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.Karaca, “Fabrikamızda, gıda sektöründe kullanılmak üzere baharatlık defne yaprağı kurutma işlemi yapılıyor. Fakat defne yaprağı ilaç sanayisinden kozmetik ve temizlik sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor.Şu anda yaş defne yaprağını kilosu 35 TL'den alıyoruz. Üreticilerimiz bundan büyük bir gelir elde ediyor.” açıklamasında bulundu.