Aydın'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca çıktı
Kentte jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Aydın'da Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Tek tek denetimlerini gerçekleştiren ekipler, Kardeşköy Mahallesi’nde devriye esnasında 64 yaşındaki H.K. isimli şüpheliyi durdu.
Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.