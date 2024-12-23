Aydın'da durdurulan şahsın üzerinden tabanca çıktı

Aydın'da Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.Tek tek denetimlerini gerçekleştiren ekipler, Kardeşköy Mahallesi’nde devriye esnasında 64 yaşındaki H.K. isimli şüpheliyi durdu.Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.