Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı! Yollar kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıksız bir şekilde yağmaya devam eden kar kırsal kesimde 1 metreye ulaşırken, hayatı olumsuz etkiliyor.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıksız bir şekilde kar yağışı sürüyor. Kar yağışı nedeni ile kırsal kesimde olan Yeşilöz, Kerkour, Kato ve Tuzluca köylerinin yolu ulaşıma kapandı. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Yeşilöz yaylasında mahsur kalan 4 aileye ulaşmak için ulaşıma kapanan 35 kilometrelik yolda aralıksız çalışma başlattı. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Yeşilöz yaylasında mahsur kalan 4 aileye ulaşılarak kurtarıldı.