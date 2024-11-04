Ankara'da trafik kazası bir aileyi hayattan kopardı: 4 ölü

Dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana gelen kazada B.E. idaresindeki araç, kavşaktan yapmakta olan Fatih Demirtaş yönetimindeki Toyota marka otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden sürücü Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetti.BİR AİLE HAYATTAN KOPTUAğır yaralı Emir Demirtaş'ın ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.Kaza alanında yapılan tahkikatın ardından cenazeler, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.