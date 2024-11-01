Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler şu şekilde;6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı,8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı,12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü,1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı,Çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi. Operasyonlarımıza, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!"