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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Ekleme: 1.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 1.11.2024 - 14:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler şu şekilde;

6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı,

8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı,

12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü,

1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı,

Çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi. Operasyonlarımıza, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi