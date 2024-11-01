Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilenler şu şekilde;
6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı,
8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı,
12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü,
1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı,
Çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi. Operasyonlarımıza, tek bir terörist kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!"