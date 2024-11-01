Kayseri'de korkunç olay! Yeni evli kadın evinde asılı bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları evine girdiklerinde, kadını asılı halde ölü buldular.Durumun 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.